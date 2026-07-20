До України прибула делегація постійних представників ОБСЄ

Метою триденного візиту є висловлення солідарності з Україною на тлі посилення російських атак, зокрема по столиці.

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До України прибула делегація постійних представників 23-х держав-учасниць ОБСЄ.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з іноземними представниками. Обговорили зокрема звільнення Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова — українських співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які Росія взяла у заручники ще у 2022 році.

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«Для мене особливо важливо, що однією зі зустрічей у триденній програмі делегації з Відня стане зустріч саме з родичами наших трьох хлопців. Їхнє звільнення — справа честі для ОБСЄ», — зазначив Сибіга.

Постійний представник Швейцарії при ОБСЄ, посол Рафаель Нагеллі, як представник Головування від імені всіх членів делегації наголосив, що ОБСЄ залишатиметься важливою платформою для підтримки України та продовжить використовувати всі наявні механізми для реагування на спільні виклики, спричинені російською війною.

Делегація прибула до Києва на тлі посилення російських атак, щоб висловити солідарність з Україною.

У зустрічі взяли участь посли та заступники глав делегацій Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Данії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Литви, Люксембургу, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швейцарії.