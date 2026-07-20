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Євгеній Хмара офіційно став виконувачем обов'язків міністра оборони України

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Євгеній Хмара офіційно став виконувачем обов'язків міністра оборони України
Євгеній Хмара
Фото: СБУ

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №723 від 17 липня опубліковано на урядовому порталі.

Перед цим розпорядженням №722 Кабмін призначив Хмару заступником міністра оборони.

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури, але оголосив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Хмара.

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