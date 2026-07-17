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​Кабмін затвердив Хмару т.в.о. міністра оборони, а Сибігу – т.в.о. глави МЗС (доповнено)

Корецький анонсував реорганізацію структури міністерств.

​Кабмін затвердив Хмару т.в.о. міністра оборони, а Сибігу – т.в.о. глави МЗС (доповнено)
глава уряду Сергій Корецький
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

За погодженням з Президентом Кабмін призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», - додав глава уяду.

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Корецький також повідомив, що реорганізують структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. 

«Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», - додав глава уряду.

Доповнено. Речник МЗС Георгій Тихий згодом повідомив журналітстам, що кандидатуру Сибіги для продовження виконання обовʼязків глави МЗС запропонував Зеленський. 

"Команда МЗС продовжує виконувати поставлені завдання задля посилення України, збільшення тиску на агресора, зміцнення позицій нашої держави на міжнародній арені та наближення миру", - додав Тихий.

  • Верховна Рада на засіданні 16 липня проголосувала за призначення Сергія Корецького головою уряду. До цього він був генеральним директором НАК «Нафтогаз України».
  • Також депутати затвердили склад нового уряду, без постійних керівників залишаються два міністерства у віданні Президента України - Міноборони і МЗС.
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