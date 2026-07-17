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«Мадяр»: У Силах безпілотних систем не толерують репресії проти військових

Він пообіцяв з’ясувати, хто цікавився колишнім бійцем СБС, який закликав виходити українців на акції протесту через кадрову політику президента.

«Мадяр»: У Силах безпілотних систем не толерують репресії проти військових
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що у СБС не толерують тиск на військовослужбовців.

Як ідеться в дописі командувача в соцмережах, він пообіцяв реагувати на інформацію про різні порушення, зловживання, корупцію насильство. 

«Хто саме з медслужби угруповання, з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім  військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу - зʼясую. З попередньої інформації сенсацію зчинили неосмислено, а не по факту тиску. Змі ж, притаманно тренду, почуте - гіперболізували. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть. Хоча різних вистачає», - написав Мадяр.

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  • Перед цим з’явилася інформація від командирки медичної служби «Ульф» батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової про те, що з командування СБС телефонували «із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися».
  • «І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту. Для розуміння. Дмитро Козятинський - бойовий медик медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі, який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних Сил він уже не має жодного стосунку. Але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська», - написала Михайлова.
  • Він додала, що «сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку» і навела свій приклад, коли її керівництво отримало «достатньо уваги», коли Михайлова вийшла у Дніпрі акцію на підтримку НАБУ і САП.
  • В Україні пройшли акції протесту на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова. Пролунали заяви на його підтримку і від військових.
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