«Мадяр»: У Силах безпілотних систем не толерують репресії проти військових

Він пообіцяв з’ясувати, хто цікавився колишнім бійцем СБС, який закликав виходити українців на акції протесту через кадрову політику президента.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що у СБС не толерують тиск на військовослужбовців.

Як ідеться в дописі командувача в соцмережах, він пообіцяв реагувати на інформацію про різні порушення, зловживання, корупцію насильство.

«Хто саме з медслужби угруповання, з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу - зʼясую. З попередньої інформації сенсацію зчинили неосмислено, а не по факту тиску. Змі ж, притаманно тренду, почуте - гіперболізували. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть. Хоча різних вистачає», - написав Мадяр.