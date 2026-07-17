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Defense Tech

До приватної ППО в Україні долучилися понад пів сотні компаній, – МОУ

За час експериментального проєкту групи ППО підприємств збили понад 50 БпЛА типу Shahed та розвідувальних дронів типу Zala.

До приватної ППО в Україні долучилися понад пів сотні компаній, – МОУ
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

До експериментального проєкту з приватної протиповітряної оборони долучилася 51 компанія, станом на середину липня 2026 року, повідомили в Міністерстві оборони України.

Ці підприємства отримали статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони.

“Нині бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони чотирьох підприємств. Вони збили понад 50 БпЛА типу Shahed та розвідувальних дронів типу Zala. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору”, – пояснили в міністерстві.

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Окремо нагадали, що станом на початок червня у списку було 30 підприємств. А в квітні приватна ППО вперше збила реактивний «шахед» на швидкості понад 400 км/год.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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