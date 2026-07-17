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СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі

Літак використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні.

СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі
безпілотник "Лютий" (ілюстративне фото)
Фото: Скрин відео

СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі. 

Про це повідомив президент України. 

“Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні”, – написав Зеленський. 

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Він зазначив, що відстань від державного кордону – близько 800 кілометрів. 

“Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає!” – написав Зеленський.

Як додали у СБУ, за попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

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