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З самого ранку ворог масовано атакує дронами об’єкт газовидобутку Нафтогазу на Харківщині, роботу підприємства зупинено

Наразі визначити ступінь руйнувань неможливо.

З самого ранку ворог масовано атакує дронами об’єкт газовидобутку Нафтогазу на Харківщині, роботу підприємства зупинено
Фото: Нафтогаз

З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині, повідомила пресслужба компанії. 

У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. 

Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.

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Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. 

Загроза повторних ударів зберігається.

Це вже 250-та атака на підприємства Групи Нафтогаз від початку цього року.

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