З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині, повідомила пресслужба компанії.
У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.
Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.
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Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо.
Загроза повторних ударів зберігається.
Це вже 250-та атака на підприємства Групи Нафтогаз від початку цього року.