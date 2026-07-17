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З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині, повідомила пресслужба компанії.

У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.

Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.

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Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо.

Загроза повторних ударів зберігається.

Це вже 250-та атака на підприємства Групи Нафтогаз від початку цього року.