Усе по 30. Чому дорожчає проїзд у Києві і хто від цього виграє

Влада Києва анонсувала підвищення ще в травні. Проте спершу нова вартість проїзду (майже учетверо вища!) шокувала киян. Багато містян й активістів сподівалися, що перша цифра — це переговорна ціна, а після громадського обговорення її знизять до компромісної. Але після публікації проєкту регуляторного акта і справді бурхливих обговорень у соцмережах і на сайті КМДА позиція міської влади не змінилася: базову вартість проїзду зафіксували на рівні 30 гривень.

Попри сподівання, що міська влада передумає або поторгується і знизить ціну, від завтра в Києві набуває чинності новий тариф на проїзд у громадському транспорті всіх видів. З 15 липня вартість проїзду в трамваї, тролейбусі, автобусі й метро зросте з 8 до 30 гривень. Київська міська кільцева електричка від Укрзалізниці і маршрутки приватних перевізників подорожчали ще навесні — там проїзд коштує 20–25 гривень. Тобто комунальний транспорт стане найдорожчим з усіх видів міського громадського.

Фото: Київпастранс

Новий тариф традиційно впроваджують влітку, коли кияни їдуть із міста у відпустки, економічна активність падає і удар по кишені є трошки менш відчутним. Це майже спрацювало: багато хто досі не знає, що завтра заплатить за звичайну поїздку на роботу й назад понад 100 гривень, а помітних протестів проти рішення КМДА так і не було.

Чи можна на чомусь зекономити?

Після першого шоку від вартості проїзду 30 гривень багато хто очікував впровадження більш гнучкої системи знижок, аніж та, що діє зараз. Але проривів у цій сфері не сталося.

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Базові знижки при купівлі поїздок на транспортну карту дають досить невелику економію: від вартості 28,9 грн при купівлі 10–19 поїздок до 25 грн при купівлі 50 поїздок. При купівлі місячного проїзного вартість однієї поїздки становитиме трохи більше 23 гривень.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Впроваджується пересадковий квиток, який діятиме півтори години і коштуватиме 60 гривень (тобто умовна потенційна економія становить вартість однієї поїздки — 30 грн). А також з'являється безлімітний місячний проїзний квиток вартістю 3656 гривень (тобто по 120 гривень на день усі дні місяця; тому він вигідний лише тим, хто користується транспортом не для стандартного доїзду на роботу і назад).

Фото: vechirniy.kyiv Гнучкої системи знижок на транспорт не буде

Зберігається пільговий проїзд для всіх чинних категорій. Школярам для цього потрібно оформити учнівський квиток (проїзд безкоштовний), студенти сплачують 50 % вартості місячного проїзного.

Якоїсь ексклюзивної економії для відданих користувачів громадського транспорту не буде. 5–7 гривень для тих, хто купує поїздки гуртом на місяць, і на тому все.

Влітку кияни, які купували поїздки на транспортну карту наперед, зможуть їздити за старою ціною. Проте і цю лазівку можливої економії влада обмежила: поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, лишатимуться чинними лише до 14 вересня 2026 року. Якщо після цієї дати у вас лишаться невикористані поїздки, їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент на баланс картки.

Чому вартість проїзду підняли саме зараз?

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Стандартні відповіді на це питання влада міста дала ще навесні. «Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року, на відміну від інших великих міст, де проїзд дорожчий, ніж у столиці. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики, необхідність відновлення транспортної інфраструктури після ворожих обстрілів змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», — пояснював Віталій Кличко у травні.

Фото: Телеграм / Юлія Свириденко Кличко на зустрічі з урядом

Київський міський голова наголошує, що і ця вартість не відображає собівартості перевезень: за даними мера, у метрополітені собівартість поїздки понад 60 гривень, а в наземного транспорту — близько 50 гривень.

Кличко скаржиться, що держава вже кілька років не компенсує міській владі вартість перевезення пільгових категорій пасажирів. За даними мера, пільгами в столиці користуються 1,1 млн пасажирів (це третина офіційного населення Києва, — Ред.).

Департамент економіки та інвестицій КМДА в обґрунтуванні підвищеного тарифу зазначав: з моменту останнього перегляду тарифів у липні 2018 року відбулись зміни економічних показників, зокрема тариф на електроенергію зріс у 6,6 раза, вартість дизельного пального збільшилась у 2,7 раза; мінімальна заробітна плата збільшилась у 2,3 раза, середня заробітна плата по Києву — у 3,7 раза. Запровадження обмежень під час епідемії COVID-19 та запровадження воєнного стану призвели до суттєвого (на понад 42 %) скорочення пасажиропотоку, що збільшило витрати на перевезення одного пасажира, йдеться в документі. До основних витрат, які впливають на здорожчання собівартості перевезень, в КМДА відносять також закупівлі рухомого складу транспорту (закуплено 362 одиниці за 2018–2025 роки).

Але чому саме цей рік?

Планові збитки транспортних комунальних підприємств, дотації на закупівлі рухомого складу і навіть дотації на перевезення пільговиків — рутинні речі для сфери комунального транспорту, принаймні в Києві. Дотаційним тариф на перевезення є десь з 2020 року і можливе його підвищення анонсують приблизно кожен другий рік. Але ковід, повномасштабне вторгнення й інші катаклізми робили цей крок надто складним організаційно й іміджево. В цьому році тенденція поламалася: виклики саме для комунальної сфери Києва стали настільки значними, що весь цей рік міська влада перекроює поточний бюджет, ухвалений ще до надскладної зими, на користь нових гострих потреб.

Фото: kyivvlada.com.ua Перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв

Ще в лютому на одній із кризових сесій Київради перший заступник Кличка Петро Пантелеєв сказав, що в цьому році місту доведеться переглянути свої основні пріоритети у витратах. Йшлося про відновлення енергооб’єктів після атак і забезпечення стійкості будинків наступної зими. І багато хто сприйняв ці слова як анонс скорочення мільярдних витрат на ремонти доріг. Але вийшло не зовсім так.

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Заяві міського голови про підвищення тарифу на проїзд передував проєкт рішення про зміни до бюджету поточного року, в якому департамент економіки та інвестицій заклав зменшення видатків департаменту транспортної інфраструктури на низці напрямків. Це були три рядки з кодом «регулювання цін на послуги міського транспорту…» на загальну суму 4,11 мільярда гривень. Це і є сума дотацій на різні види транспорту, яку в цьому році забрали у дептрансу.

В цьому ж бюджетному рішенні депутати додали 2 мільярди гривень на будівництво і капремонти міської інфраструктури. Зокрема ці гроші розподілили на ремонт електрощитових у будинках; на заходи стійкості і ремонти індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках; на впровадження частотного регулювання на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Ця сума — це лише невелика частка фінансування великого переліку заходів плану стійкості Києва, і джерела для інших напрямків досі шукають (це можуть бути кредитні запозичення і дотації з державного бюджету).

Фото: kyivcity.gov.ua Теплопункт на вулиці Багговутівській в Києві

Чому новий тариф не врятує дептранс

Якщо у департаменту транспорту забрати умовну третину його фінансування на громадський транспорт і підняти тариф на друге півріччя у 3,75 раза, як нині, то це зовсім не означатиме, що дефіцит фінансування відразу покриється новими надходженнями. Громадські активісти з ГО «Пасажири Києва» наполягають на тому, що департамент економіки не робив реального моделювання пасажирської поведінки за умов нового тарифу, а здорожчання вартості проїзду не зможе суттєво вплинути на наповнення бюджету.

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І з моделюванням, і без нього відомо про такі фактори, які вплинуть на пасажирську поведінку в нових умовах:

Конкуренція громадського транспорту з приватними маршрутками. Наразі проїзд у маршрутках по Києву в середньому 20 гривень, отже, пасажир, який оплачує проїзд сам, може надати перевагу дешевшому транспорту. Навіть якщо приватні перевізники теж підвищать ціну, то триматимуть її на психологічно зручному нижчому рівні, ніж у Київпастрансу. Платоспроможні пасажири більше користуватимуться власними автомобілями. Якщо вибір стоятиме між витратами 3–5 тисяч гривень на місяць на одну людину в громадському транспорті і 4–6 тисяч гривень на пальне для автівки, то більше людей обиратимуть другий варіант як умовно більш комфортний.

Фото: Макс Требухов

Наслідком обох цих алгоритмів буде більше машин на вулицях, більші затори і загазованість повітря в столиці. А головне — вимивання платоспроможних категорій пасажирів із каси комунального транспорту. Що означатиме перевагу пільговиків, а значить, зростання планових збитків — дотації вже за новим, збільшеним тарифом.