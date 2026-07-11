У Києві через атаку РФ тимчасово змінено рух громадського транспорту

У Києві після масованої російської атаки в ніч на 11 липня тимчасово змінили маршрути руху громадського транспорту. Обмеження запровадили через наслідки ворожого обстрілу.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Тимчасово призупинено рух трамваїв № 8. Натомість для перевезення пасажирів організували тимчасовий автобусний маршрут № 8Т, який курсує від станції метро «Позняки» до вулиці Ялтинської.
Також змінено роботу інших маршрутів:
- трамваї № 25 курсують лише до станції метро «Бориспільська»;
- тролейбуси № 27 працюють за маршрутом станція метро «Почайна» — Індустріальний шляхопровід;
- автобуси №№ 2 та 25 тимчасово курсують лише до вулиці Новопольової.
Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.
- Вже 11 постраждалих цивільних через нічну атаку РФ по Києву. Є пошкодження у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста.