У Києві через атаку РФ тимчасово змінено рух громадського транспорту

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

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У Києві після масованої російської атаки в ніч на 11 липня тимчасово змінили маршрути руху громадського транспорту. Обмеження запровадили через наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Тимчасово призупинено рух трамваїв № 8. Натомість для перевезення пасажирів організували тимчасовий автобусний маршрут № 8Т, який курсує від станції метро «Позняки» до вулиці Ялтинської.

Також змінено роботу інших маршрутів:

трамваї № 25 курсують лише до станції метро «Бориспільська»;

тролейбуси № 27 працюють за маршрутом станція метро «Почайна» — Індустріальний шляхопровід;

автобуси №№ 2 та 25 тимчасово курсують лише до вулиці Новопольової.

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.