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У Києві через атаку РФ тимчасово змінено рух громадського транспорту

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

У Києві через атаку РФ тимчасово змінено рух громадського транспорту
Фото: Макс Требухов

У Києві після масованої російської атаки в ніч на 11 липня тимчасово змінили маршрути руху громадського транспорту. Обмеження запровадили через наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Тимчасово призупинено рух трамваїв № 8. Натомість для перевезення пасажирів організували тимчасовий автобусний маршрут № 8Т, який курсує від станції метро «Позняки» до вулиці Ялтинської.

Також змінено роботу інших маршрутів:

  • трамваї № 25 курсують лише до станції метро «Бориспільська»;
  • тролейбуси № 27 працюють за маршрутом станція метро «Почайна» — Індустріальний шляхопровід;
  • автобуси №№ 2 та 25 тимчасово курсують лише до вулиці Новопольової.

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

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