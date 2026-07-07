Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаКиїв

Кличко повідомив, що Київ встановив резервні енергокомплекси для водопостачання загальною потужністю майже 16 МВт

Він зазначив, що столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти Комплексного плану енергостійкості міста.

Кличко повідомив, що Київ встановив резервні енергокомплекси для водопостачання загальною потужністю майже 16 МВт
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

У Києві в межах підготовки до нового опалювального сезону збудували три дизельні енергокомплекси загальною потужністю майже 16 МВт для забезпечення резервного живлення об'єктів водопровідного господарства. Про це повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, кожен із трьох енергокомплексів має потужність 5,2 МВт. Для підвищення надійності та безаварійної роботи дизель-генераторні установки обладнали частотними перетворювачами.

Кличко зазначив, що загалом у столиці планують збудувати дизельні енергокомплекси сумарною потужністю близько 40 МВт. Крім того, на одному з об'єктів теплогенерації вже працюють нові когенераційні установки потужністю понад 18 МВт, які подають електроенергію до загальної енергомережі країни.

Реклама

За інформацією міського голови, загальна вартість проєктів Комплексного плану енергостійкості Києва становить майже 23 млрд грн. План передбачає, зокрема, інженерно-технічний захист, розвиток когенерації, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розподілену теплову генерацію.

Читайте такожКличко вимагає скликати засідання РНБО для втілення плану стійкості міста: чули «тільки претензії, в яких немає конкретики»

Водночас Кличко заявив, що місто реалізовує ці проєкти без належної підтримки з боку держави. За його словами, Київська міська державна адміністрація вже звернулася до уряду, Рада національної безпеки і оборони України та Офіс Президента України із пропозиціями щодо врегулювання цієї ситуації.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies