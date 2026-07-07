Він зазначив, що столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти Комплексного плану енергостійкості міста.

У Києві в межах підготовки до нового опалювального сезону збудували три дизельні енергокомплекси загальною потужністю майже 16 МВт для забезпечення резервного живлення об'єктів водопровідного господарства. Про це повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, кожен із трьох енергокомплексів має потужність 5,2 МВт. Для підвищення надійності та безаварійної роботи дизель-генераторні установки обладнали частотними перетворювачами.

Кличко зазначив, що загалом у столиці планують збудувати дизельні енергокомплекси сумарною потужністю близько 40 МВт. Крім того, на одному з об'єктів теплогенерації вже працюють нові когенераційні установки потужністю понад 18 МВт, які подають електроенергію до загальної енергомережі країни.

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За інформацією міського голови, загальна вартість проєктів Комплексного плану енергостійкості Києва становить майже 23 млрд грн. План передбачає, зокрема, інженерно-технічний захист, розвиток когенерації, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розподілену теплову генерацію.

Водночас Кличко заявив, що місто реалізовує ці проєкти без належної підтримки з боку держави. За його словами, Київська міська державна адміністрація вже звернулася до уряду, Рада національної безпеки і оборони України та Офіс Президента України із пропозиціями щодо врегулювання цієї ситуації.