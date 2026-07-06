У Києві тимчасово змінили рух транспорту, частина вулиць перекрита (доповнено)

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Унаслідок масованої атаки в ніч на 6 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами.

Про це повідомили у телеграмі КМДА. Згодом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав, що рух транспорту тимчасово перекритий:

вулицею Урлівською (від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової);

(від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової); вулицею Світлицького (від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика);

(від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика); вулицею Куренівською (від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка).

Рух тролейбусів №№ 12, 45 організовано до ТРЕД-1, без заїзду на ст.м. "Васильківська".

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Рух автобусів № 35 організовано на просп. Петра Григоренка та вул. Анни Ахматової.

У зв'язку з перекриттям руху змінили рух автобуса № 53. Рух організовано до вул. Електриків, без заїзду на Рибальський півострів.

Київська кільцева електричка їде повним кільцем.

На фастівському напрямку ситуація складніша, там ускладнений рух. Також на під’їзді до станції Київ-Волинський можливі затримки кільцевої, будуть наздоганяти графік в русі.