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У Миколаївській області шестеро людей постраждали через атаки РФ

Ворог атакував область дронами різних типів.

У Миколаївській області шестеро людей постраждали через атаки РФ
Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА
Фото: Зоряна Стельмах

Вчора через дронові атаки ворога на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Як написав начальник ОВА Віталій Кім, учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». 

Внаслідок атак в Нечаянській громаді постраждала 49-річна жінка, її госпіталізували, станом на ранок вона у стані стабільна, у стані середньої тяжкості. Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік. Пошкоджена будівля АЗС. 

Внаслідок повторної атаки ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера» у Новоодеській громаді поранення отримали двоє чоловіків 39 та 40 років, їх госпіталізували. На ранок вони у стані середньої тяжкості, стабільні. Пошкоджені будівля АЗС та лінія електропередач. 

У Коблівській громаді внаслідок атаки дронів типу «Shahed/Гербера» пошкоджені приватний будинок і два автомобілі.

Учора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді легкі поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися. Пошкоджено сільськогосподарську техніку.

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