У Миколаївській області шестеро людей постраждали через атаки РФ

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Вчора через дронові атаки ворога на Миколаївщині постраждали шестеро людей. Як написав начальник ОВА Віталій Кім, учора протягом дня та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

Внаслідок атак в Нечаянській громаді постраждала 49-річна жінка, її госпіталізували, станом на ранок вона у стані стабільна, у стані середньої тяжкості. Пізніше до медичного закладу в іншій області самостійно звернувся 45-річний чоловік. Пошкоджена будівля АЗС.

Внаслідок повторної атаки ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера» у Новоодеській громаді поранення отримали двоє чоловіків 39 та 40 років, їх госпіталізували. На ранок вони у стані середньої тяжкості, стабільні. Пошкоджені будівля АЗС та лінія електропередач.

У Коблівській громаді внаслідок атаки дронів типу «Shahed/Гербера» пошкоджені приватний будинок і два автомобілі.

Учора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді легкі поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 65 років. Від госпіталізації вони відмовилися. Пошкоджено сільськогосподарську техніку.