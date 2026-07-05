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Росіяни атакували Запоріжжя: одна людина загинула, ще 13 поранено (оновлено)

Дві ворожі авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці.

Росіяни атакували Запоріжжя: одна людина загинула, ще 13 поранено (оновлено)
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Зоряна Стельмах

Росіяни знову атакували Запоріжжя. В результаті одна людина загнула, ще дев'ятеро дістали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Іван Федоров. 

Він зазначив, що дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. Виникла пожежа.

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"Поранень дістали дев'ять людей. В тому числі, і 14-річний хлопець та 89-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - додав Федоров. 

Раніше голова ОВА також повідомив, що серед постраждалих - є двоє поліцейських.

Оновлено. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті ворожої атаки загинув співробітник поліції. Ще 9 людей дістали поранення: поліцейський, 4 чоловіки, 3 жінки та дитина.

За однією з адрес зруйнований приватний житловий будинок з подальшим загорянням на площі 100 кв. м. За іншою - пошкоджене скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку. Надзвичайники провели обстеження території для виявлення потерпілих та надання їм допомоги. На місцях подій працювали усі екстрені служби міста.

Станом на  20:15 вже відомо про 13 постраждалих, додав Федоров. 

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