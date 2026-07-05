Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

У РФ кількість дітей у кадетських класах зросла майже в чотири рази, – ЦПД

Через державну організацію “Рух перших” Кремль уже контролює понад 11,7 млн підлітків – це більше ніж половина всієї російської молоді.

У РФ кількість дітей у кадетських класах зросла майже в чотири рази, – ЦПД

Мілітаризація дітей у Росії досягла безпрецедентних масштабів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Останні дані з урядових звітів РФ вказують, що кількість дітей, які навчалися у так званих кадетських класах, за останні роки зросла майже в чотири рази – до 780 тисяч осіб у 2025 році.

“Дедалі активніше до промивання мізків дітей залучаються учасники війни проти України. У середньому в школах росії та на окупованих територіях проводиться приблизно 250 зустрічей учасників війни зі школярами щодня (понад 45 тисяч за рік)”, – зазначили у ЦПД. 

Також відомо, що в навчальних закладах створено більше 18 тисяч мілітарних музеїв та експозицій. 

Через державну організацію “Рух перших” Кремль уже контролює понад 11,7 млн підлітків – це більше ніж половина всієї російської молоді. Колишній формальний патріотизм тепер замінено на культ війни, символіку “Z” та виховання ненависті до інших народів. 

Така увага до підростаючого покоління є прямим доказом того, що Rремль готується до затяжної війни, а російський диктатор розглядає нинішніх дітей не як майбутнє країни, а виключно як потенційний мобілізаційний ресурс, додали у Центрі.

  • Раніше ЦПД також повідомляв, що Кремль масово фінансує військові табори для підлітків, які готують дітей до участі в бойових діях під виглядом “літнього відпочинку”.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies