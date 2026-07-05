Через державну організацію “Рух перших” Кремль уже контролює понад 11,7 млн підлітків – це більше ніж половина всієї російської молоді.

Мілітаризація дітей у Росії досягла безпрецедентних масштабів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Останні дані з урядових звітів РФ вказують, що кількість дітей, які навчалися у так званих кадетських класах, за останні роки зросла майже в чотири рази – до 780 тисяч осіб у 2025 році.

“Дедалі активніше до промивання мізків дітей залучаються учасники війни проти України. У середньому в школах росії та на окупованих територіях проводиться приблизно 250 зустрічей учасників війни зі школярами щодня (понад 45 тисяч за рік)”, – зазначили у ЦПД.

Також відомо, що в навчальних закладах створено більше 18 тисяч мілітарних музеїв та експозицій.

Через державну організацію “Рух перших” Кремль уже контролює понад 11,7 млн підлітків – це більше ніж половина всієї російської молоді. Колишній формальний патріотизм тепер замінено на культ війни, символіку “Z” та виховання ненависті до інших народів.

Така увага до підростаючого покоління є прямим доказом того, що Rремль готується до затяжної війни, а російський диктатор розглядає нинішніх дітей не як майбутнє країни, а виключно як потенційний мобілізаційний ресурс, додали у Центрі.