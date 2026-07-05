Російські окупанти вдарили з БпЛА по Золочівщині Харківської області

Російський ударний дрон атакував житлові будинки у селі Петрівка Золочівської громади Харківщини.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА.
"Окупанти атакували БпЛА с. Петрівка Золочівської громади. Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки знищено два приватних будинки, пошкоджено господарчі споруди.
Обійшлося без постраждалих.
- 5 липня армія РФ вдарила із РСЗВ по центральній частині міста Ізюм на Харківщині. Влучання прийшлося у центральну частину міста, в районі АЗС.