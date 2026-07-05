Російські окупанти вдарили з БпЛА по Золочівщині Харківської області

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА .

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies