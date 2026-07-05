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Російські окупанти вдарили з БпЛА по Золочівщині Харківської області

Зруйновані два приватних будинки.

Російські окупанти вдарили з БпЛА по Золочівщині Харківської області
наслідки атаки РФ по Золочівщині
Фото: Харківська ОВА

Російський ударний дрон атакував житлові будинки у селі Петрівка Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА.

"Окупанти атакували БпЛА с. Петрівка Золочівської громади. Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки знищено два приватних будинки, пошкоджено господарчі споруди. 

Обійшлося без постраждалих.

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