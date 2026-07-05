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Російський дрон повторно атакував Київський район Харкова, двоє поранених

У постраждалих гостра реакція на стрес.

Російський дрон повторно атакував Київський район Харкова, двоє поранених
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Удень 5 липня російський безпілотник завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку стало відомо про влучання ворожого дрона. Згодом Терехов повідомив про постраждалих.

"Вже двоє постраждалих – у обох гостра реакція на стрес", – повідомив Терехов.

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