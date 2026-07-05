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За цей тиждень РФ застосувала проти України близько 2200 БпЛА та понад 1370 КАБів

Україна працює над зміцненням ППО.

За цей тиждень РФ застосувала проти України близько 2200 БпЛА та понад 1370 КАБів
Фото: EPA/UPG

За цей тиждень РФ запустила по Україні близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Упродовж тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні. 

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Практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, наші прикордонні та прифронтові громади. 

Масований обстріл РФ по Києву забрав життя 31 людини, і ще 102 отримали поранення. Серед них четверо дітей. 

"Щодня треба захищати життя від цих атак. Ми вже маємо спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну", – наголошує Президент.

Щодня Україна працює, щоб зміцнювати ППО – через PURL і завдяки двостороннім контактам із країнами, які не приєдналися до PURL, але у яких є такі необхідні для Киїєва ракети. 

"Ми посилюємо нашу ППО спільною роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так", – додає глава держави.

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