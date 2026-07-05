За цей тиждень РФ застосувала проти України близько 2200 БпЛА та понад 1370 КАБів

За цей тиждень РФ запустила по Україні близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Упродовж тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні.

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Практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, наші прикордонні та прифронтові громади.

Масований обстріл РФ по Києву забрав життя 31 людини, і ще 102 отримали поранення. Серед них четверо дітей.

"Щодня треба захищати життя від цих атак. Ми вже маємо спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну", – наголошує Президент.

Щодня Україна працює, щоб зміцнювати ППО – через PURL і завдяки двостороннім контактам із країнами, які не приєдналися до PURL, але у яких є такі необхідні для Киїєва ракети.

"Ми посилюємо нашу ППО спільною роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так", – додає глава держави.