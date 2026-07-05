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У Київському районі Харкова через удар російського дрона постраждали люди (оновлено)

Під ударами ворожих дронів опинилися Індустріальний та Київський райони.

У Київському районі Харкова через удар російського дрона постраждали люди (оновлено)
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Уранці 5 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Індустріальний та Київський райони міста. Постраждали люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, близько 7:18 ворожий безпілотник типу "Молнія" влучив в автозаправну станцію в Індустріальному районі. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

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Згодом, близько 10:15, мер повідомив про падіння російського дрона типу "Італмас" у Київському районі Харкова.

За попередніми даними, безпілотник влучив у дорожнє покриття. 

За даними очільника ОВА, вже пʼятеро людей шпиталізовані через атаку РФ по Київському району.

За уточненою інформацією, в Київському районі вибухових поранень зазнали 73-річна, 75-річна, 40-річна жінки та 74-річний чоловік. Також постраждала 18-річна дівчина.

Всі постраждали шпиталізовані і знаходяться під наглядом наших лікарів.

Також пошкоджене авто комунального підприємства.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки та встановлюють усі обставини події.

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