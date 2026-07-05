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У Миколаєві через російські удари постраждали двоє цивільних

Постраждали дві жінки.

У Миколаєві через російські удари постраждали двоє цивільних
Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Фото: Миколаївська ОВА

Минулої доби російські окупанти атакували місто Миколаїв "шахедами". Пошкоджено складську будівлю, постраждали дві жінки.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Внаслідок чого в Миколаєві пошкоджено складську будівлю молокопереробного підприємства. Дві жінки віком 47 та 54 років зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці", – ідеться у повідомленні.

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