Росія атакувала дронами агропідприємства та житлові будинки на Чернігівщині

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На Чернігівщині внаслідок удару дрону зайнявся будинок і загинув чоловік

Протягом доби 4 липня російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській області. Під атаками опинилися агропідприємства у Ріпкинській та Новгород-Сіверській громадах, а також приватні домогосподарства.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, у Ріпкинській громаді Чернігівського району російський безпілотник атакував територію агропідприємства. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження, однак обійшлося без постраждалих.

Ще один удар російські війська завдали по селу Будо-Воробʼївська Новгород-Сіверського району. Через атаку дронів було знищено та пошкоджено господарські споруди і житловий будинок. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також під ударом опинилося село Смяч Новгород-Сіверського району, де безпілотники атакували територію сільськогосподарського підприємства. Пошкоджень і травмованих унаслідок цього обстрілу не зафіксовано.

Правоохоронці документують наслідки чергових атак російських військ та збирають докази воєнних злочинів.