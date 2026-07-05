Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала дронами агропідприємства та житлові будинки на Чернігівщині

Рф атакувала Чернігівщину безпілотниками.

Росія атакувала дронами агропідприємства та житлові будинки на Чернігівщині
На Чернігівщині внаслідок удару дрону зайнявся будинок і загинув чоловік

Протягом доби 4 липня російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській області. Під атаками опинилися агропідприємства у Ріпкинській та Новгород-Сіверській громадах, а також приватні домогосподарства.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, у Ріпкинській громаді Чернігівського району російський безпілотник атакував територію агропідприємства. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження, однак обійшлося без постраждалих.

Ще один удар російські війська завдали по селу Будо-Воробʼївська Новгород-Сіверського району. Через атаку дронів було знищено та пошкоджено господарські споруди і житловий будинок. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також під ударом опинилося село Смяч Новгород-Сіверського району, де безпілотники атакували територію сільськогосподарського підприємства. Пошкоджень і травмованих унаслідок цього обстрілу не зафіксовано.

Правоохоронці документують наслідки чергових атак російських військ та збирають докази воєнних злочинів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies