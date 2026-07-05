Росія атакувала дронами агропідприємства та житлові будинки на Чернігівщині

Протягом доби 4 липня російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській області. Під атаками опинилися агропідприємства у Ріпкинській та Новгород-Сіверській громадах, а також приватні домогосподарства.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
За інформацією правоохоронців, у Ріпкинській громаді Чернігівського району російський безпілотник атакував територію агропідприємства. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження, однак обійшлося без постраждалих.
Ще один удар російські війська завдали по селу Будо-Воробʼївська Новгород-Сіверського району. Через атаку дронів було знищено та пошкоджено господарські споруди і житловий будинок. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Також під ударом опинилося село Смяч Новгород-Сіверського району, де безпілотники атакували територію сільськогосподарського підприємства. Пошкоджень і травмованих унаслідок цього обстрілу не зафіксовано.
Правоохоронці документують наслідки чергових атак російських військ та збирають докази воєнних злочинів.