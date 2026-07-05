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Уночі росіяни атакували Запоріжжя КАБами, серед поранених дитина

Відомо про трьох постраждалих людей.

Уночі росіяни атакували Запоріжжя КАБами, серед поранених дитина
наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
Фото: Запорізька обласна прокуратура

4 липня близько 23:00 росіяни знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є троє поранених, серед них дитина.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

"Внаслідок обстрілу зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1 по 5 поверх, пошкоджено сусідні будинки та автівки, припарковані поруч. Крім цього, пошкоджено промисловий обʼєкт", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Запорізька обласна прокуратура

Станом на 8:00 5 липня відомо про трьох людей, які дістали поранень, серед яких 14-річний хлопець. 

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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