Уночі росіяни атакували Запоріжжя КАБами, серед поранених дитина

4 липня близько 23:00 росіяни знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є троє поранених, серед них дитина.
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
"Внаслідок обстрілу зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1 по 5 поверх, пошкоджено сусідні будинки та автівки, припарковані поруч. Крім цього, пошкоджено промисловий обʼєкт", – ідеться у повідомленні.
Станом на 8:00 5 липня відомо про трьох людей, які дістали поранень, серед яких 14-річний хлопець.
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
- Одна людина загинула, ще 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.