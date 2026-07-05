Сили оборони минулої доби ліквідували ще 1 290 росіських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів. Лише за добу окупанти втратили 1 290 осіб.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 409 630 (+1 290) осіб

танків – 12 081 (+7) од.

бойових броньованих машин – 24 878 (+9) од.

артилерійських систем – 45 388 (+63) од.

РСЗВ – 1 916 (+3) од.

засоби ППО – 1 470 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 821 (+6) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628) од.

крилаті ракети – 4 847 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 116 106 (+462) од.

спеціальна техніка – 4 385 (+0) од.

Дані уточнюються.