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Сили оборони минулої доби ліквідували ще 1 290 росіських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів.

Сили оборони минулої доби ліквідували ще 1 290 росіських загарбників
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів. Лише за добу окупанти втратили 1 290 осіб.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 409 630 (+1 290) осіб 
  • танків – 12 081 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 878 (+9) од.
  • артилерійських систем – 45 388 (+63) од.
  • РСЗВ – 1 916 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 470 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 821 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628) од.
  • крилаті ракети – 4 847 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 116 106 (+462) од.
  • спеціальна техніка – 4 385 (+0) од.

Дані уточнюються.

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