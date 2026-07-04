Сирський назвав успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу показав свою ефективність. Про це він повідомив за підсумками щомісячної наради з питань військової медицини.

За словами Сирського, такі підрозділи забезпечують медичну підтримку різних складових Сил оборони та стали флагманами впровадження нових підходів у військовій медицині, зокрема застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Він зазначив, що кількість успішних евакуацій із використанням таких систем щомісяця зростає.

Наступним кроком, за словами головнокомандувача, має стати створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу. Це, як очікується, дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах зони відповідальності корпусу та підвищити оперативність евакуації й надання допомоги.

Також Сирський наголосив на необхідності подальшого розвитку військової медицини, зокрема цифровізації процесів, створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і розвитку евакуації із застосуванням безпілотних та роботизованих систем.