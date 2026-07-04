У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах ворог завдав чергового удару по АЗС, поранено трьох жінок

Персонал станції не постраждав.

У Сумах ворог завдав чергового удару по АЗС, поранено трьох жінок
Фото: unn.ua

У Сумах ворог завдав безпілотником чергового удару по АЗС.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. 

Трьох постраждалих жінок госпіталізували. Їм надають необхідну допомогу.

Персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу.

Працівники попередили відвідувачів і покинули територію.

Персонал автозаправної станції не постраждав.

  • Сьогодні глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучих дій після нічної атаки Росії на Суми. Міністр наголосив, що російські війська свідомо бомблять багатоповерхівки посеред ночі, розраховуючи на безкарність.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies