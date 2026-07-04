У Сумах ворог завдав чергового удару по АЗС, поранено трьох жінок

Персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

У Сумах ворог завдав безпілотником чергового удару по АЗС.

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