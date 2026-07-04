У Сумах ворог завдав чергового удару по АЗС, поранено трьох жінок

У Сумах ворог завдав безпілотником чергового удару по АЗС.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Трьох постраждалих жінок госпіталізували. Їм надають необхідну допомогу.
Персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу.
Працівники попередили відвідувачів і покинули територію.
Персонал автозаправної станції не постраждав.
- Сьогодні глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучих дій після нічної атаки Росії на Суми. Міністр наголосив, що російські війська свідомо бомблять багатоповерхівки посеред ночі, розраховуючи на безкарність.