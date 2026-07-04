Зеленський до учасників ОБСЄ: Україні потрібно більше ППО і ракет

Зараз потрібна лише політична воля для їхнього надання, передусім з боку США.

Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну, тому нашій державі потрібна засоби протидії.

Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він наголосив, що для щоденного захисту життів Україні потрібно більше протиповітряної оборони. Наша держава критично потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які мають партнери. За словами президента, зараз потрібна лише політична воля для їхнього надання, передусім з боку США.

«Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це. Сьогодні День незалежності Америки. І Америка разом із вільним світом може допомогти нам захистити нашу незалежність від російських убивць, від цього жахливого російського бажання знищувати людське життя. Будь ласка, продовжуйте й надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО», - сказав Зеленський.

Він закликав партнерів допомогти «зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет».