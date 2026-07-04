В опитуванні більшість поляків підтримали політику Навроцького щодо України, а не уряду

"Пробачати і просити пробачення" готові лише близько третини наших сусідів.

Понад 42% поляків вважають правильною поведінку президента країни Кароля Навроцького у ситуації дипломатичного конфлікту між Польщею та Україною щодо назви військового підрозділу на честь Героїв УПА.

Як пише Onet, позиція глави держави, який демонстративно позбивив свого українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла, знайшла в опитаних під час соціологічного дослідження поляків більше відгуку, ніж більш помірковане ставлення до ситуації з боку польського уряду. Із закликами до стриманості, озвученими прем'єр-міністром Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським, згодні 32,5% респондентів.

Майже 15% поляків не мають сформованої точки зору на польсько-українську дипломатичну напругу. Трохи більше 10% взагалі заявили, що ця тема їх не цікавить.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Варшаві зі своїм польським колегою та передав пропозицію антикризових заходів, спрямованих на нормалізацію відносин між державами.