Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Спека: як уберегти себе та здоровʼя
Спека: як уберегти себе та здоровʼя
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаПолітика

В опитуванні більшість поляків підтримали політику Навроцького щодо України, а не уряду

"Пробачати і просити пробачення" готові лише близько третини наших сусідів.

В опитуванні більшість поляків підтримали політику Навроцького щодо України, а не уряду
Фото: EPA/UPG

Понад 42% поляків вважають правильною поведінку президента країни Кароля Навроцького у ситуації дипломатичного конфлікту між Польщею та Україною щодо назви військового підрозділу на честь Героїв УПА.

Як пише Onet, позиція глави держави, який демонстративно позбивив свого українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла, знайшла в опитаних під час соціологічного дослідження поляків більше відгуку, ніж більш помірковане ставлення до ситуації з боку польського уряду. Із закликами до стриманості, озвученими прем'єр-міністром Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським, згодні 32,5% респондентів.

Майже 15% поляків не мають сформованої точки зору на польсько-українську дипломатичну напругу. Трохи більше 10% взагалі заявили, що ця тема їх не цікавить.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Варшаві зі своїм польським колегою та передав пропозицію антикризових заходів, спрямованих на нормалізацію відносин між державами.  

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies