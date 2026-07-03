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Україна та Польща проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ

Сибіга їде до Сікорського у Варшаву.

Україна та Польща проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ
Андрій Сибіга і Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю у Варшаві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України та Польщі Андрія Сибіги і Радослава Сікорського.

Як пише Polsat News, переговори дипломатів стосуватимуться загострення польсько-українських відносин, а також ситуації на фронті російсько-української війни.

Польські ЗМІ стверджують, що після ухвалення Верховною Радою закону про Національний пантеон Андрій Сибіга мав відбути до Варшави, щоб там презентувати польській владі певний компромісний варіант. 

Раніше з'являлася інформація, що уряд та канцелярія президента Польщі не поспішають з реакцією на створення в Україні пантеону національних героїв, адже чекають на імена тих, хто будуть в ньому вшановані. 

Віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш прямо вказав на те, що Варшава не допустить згадки у пантеоні про провідника ОУН Степана Бандеру і готова навіть блокувати через це вступ України в Євросоюз.

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