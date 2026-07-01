УП: влада обговорювала сценарій виборів восени, у Залужного і Буданова питали про готовність балотуватися

За інформацією журналістів, на тлі успіхів України на полі бою і зростання рейтингу президента у владній команді всерйоз обговорювали проведення виборів уже цьогоріч.

У червні президент Володимир Зеленський зібрав нараду в одній з державних резиденцій за участі глави його Офісу Кирила Буданова, заступника Олега Татарова, голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, міністра оборони Михайла Федорова і секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова. Зустріч тривала близько чотирьох годин і серед іншого на ній йшлося про вибори, йдеться в матеріалі УП.

За інформацією журналістів, представники влади обговорювали, чи проводити вибори, якщо так, то коли, і хто може стати учасником потенційної виборчої кампанії. Також обговорювали закриті соціологічні дослідження.

Джерела УП, ознайомлені з ними, розповіли, що, згідно з цими результатами, «Зеленському вдалося переламати тривалу тенденцію повільної втрати власного рейтингу. Після багатьох місяців поступового зниження соціологія вперше зафіксувала хоч і невелике, але стабільне зростання підтримки». В першому турі за Зеленського готові проголосувати 33 % опитаних, які визначилися з вибором. На другому місці – посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний з підтримкою в 22 %. Третій потенційний кандидат – Кирило Буданов з 14 % підтримки.

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«Позитивна динаміка так сильно надихнула Зеленського, що під час зустрічі в резиденції команда всерйоз обговорювала можливість провести президентські вибори вже наприкінці осені цього року», – повідомили журналісти.

В озвученому на зустрічі опитуванні, зробленому на замовлення Банкової, для президента склалась позитивна динаміка першого туру: 34% підтримки в нього при 28 % в Залужного і 12 % у Буданова. Але в другому турі в парі з Залужним Зеленський має меншу підтримку: 32 % проти 37 % у посла. У парі з Будановим він у опитуванні перемагав на рівні статистичної похибки – 34 % проти 35 %.

«За словами співрозмовників УП, усередині владної команди існує впливова група на чолі з Арахамією та іншими, яка вважає оптимальним сценарій, за якого Зеленський переобирається на другий президентський строк, а Буданов, скажімо, очолює Верховну Раду після парламентських виборів», – повідомили журналісти.

Буданов, за їхньою інформацією, не давав прямої відмови у відповідь на запитання про те, чи планує він політичну кар'єру.

На початку минулого тижня Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Валерієм Залужним. Формальним приводом стала майбутня заміна прем'єра Великої Британії. Однак, крім цього, говорили про вибори.

«Врешті президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?". І, за словами співрозмовників УП, отримав однозначну відповідь: "Так. Буду"», – йдеться в матеріалі.

Залужний, за даними УП, пояснив свою позицію тим, що не прагнув політичної кар'єри, але багато людей покладають на нього свої надії, і він не зможе пояснити їм, чому він їхньою довірою має знехтувати.

Джерела журналістів повідомили, що після такої відповіді президент не пропонував Залужному державної посади, хоча серед можливих пропозицій Банкова була готова озвучити навіть голову уряду. Однак після цього з ексголовкомом провели зустріч Арахамія і Умєров, які нібито вказували йому на ризик розколу, ризиків для держави і занадто конфліктної кампанії. Але відповідь Залужного не змінилася.

Контекст

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Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Газета FT написала, нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента та референдуму до 15 травня. Президент спростував намір оголошувати вибори і референдум в цей день.

Водночас він зазначив, що Штати хочуть, аби вибори відбулися до літа.

Згодом президент Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він сказав: "якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни".

У березні Зеленський сказав, що не впевнений, чи буде балотуватися, якщо перші вибори відбудуться після завершення війни.