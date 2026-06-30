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Зеленський підписав закон про безпеку залізничного транспорту

Він є єврозобов'язанням.

Зеленський підписав закон про безпеку залізничного транспорту
Володимир Зеленський
Фото: Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо безпеки залізничного транспорту.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон  4904-ІХ запроваджує нові підходи до підготовки, екзаменування й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.

Він забезпечує виконання зобов’язань в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility — через інтеграцію до єдиного європейського залізничного простору.

  • В 2024 році Європейський Союз заявив про виділення "Укрзалізниці" майже 43 мільйонів євро для вдосконалення залізничної мережі та реалізації євроінтеграційних проєктів.
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