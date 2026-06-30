Зеленський підписав закон про безпеку залізничного транспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо безпеки залізничного транспорту.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Закон 4904-ІХ запроваджує нові підходи до підготовки, екзаменування й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.
Він забезпечує виконання зобов’язань в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility — через інтеграцію до єдиного європейського залізничного простору.
- В 2024 році Європейський Союз заявив про виділення "Укрзалізниці" майже 43 мільйонів євро для вдосконалення залізничної мережі та реалізації євроінтеграційних проєктів.