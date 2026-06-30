Зеленський підписав закон про безпеку залізничного транспорту

Він є єврозобов'язанням.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо безпеки залізничного транспорту.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон 4904-ІХ запроваджує нові підходи до підготовки, екзаменування й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.

Він забезпечує виконання зобов’язань в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility — через інтеграцію до єдиного європейського залізничного простору.