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Зеленський заявив про масштабування програми прямого фінансування підрозділів

Також є домовленість про додаткове посилення ППО у співпраці зі США та Європою.

Зеленський заявив про масштабування програми прямого фінансування підрозділів
Зеленський та Паліса, Офіс президента, 30 червня 2026
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення розширити програму прямого фінансування бойових підрозділів за результатами доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, який спілкувався з командирами бойових бригад.

За словами Зеленського, програма прямого фінансування підрозділів довела свою ефективність, тому її буде масштабовано. Із наступного місяця зросте обсяг коштів на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Президент нагадав, що програма стартувала торік і вже дозволила бригадам пришвидшити закупівлю дронів та іншого необхідного обладнання.

Окрім збільшення фінансування для бойових батальйонів, з'явиться окреме фінансування для артилерійських підрозділів, які діють у смузі бойових дій, а також для частин корпусного рівня. Відповідне рішення Ставки вже ухвалене, і додаткові ресурси підрозділи отримають у липні.

Друге досягнення, про яке доповів Паліса, стосується програми гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Вона діє з грудня 2025 року і вже забезпечує стабільне посилення бригад, даючи командирам більше прогнозованості в управлінні, а підрозділам — ширші можливості самостійно організовувати підготовку особового складу.

Третій блок доповіді стосувався перемовин із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що є можливості для додаткової співпраці на рівні між США та європейськими країнами, і важливо, щоб українські дипломати повністю забезпечували комунікацію між військовими відповідних держав. Президент підкреслив, що ракети та системи ППО для України залишаються першим пріоритетом міжнародної роботи, та подякував усім, хто допомагає Україні.

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