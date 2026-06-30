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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив обов'язки голові Антимономольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Також суд не дозволив Аллі Кириленко виїзд за кордон, повідомив Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Катерини Сікори, Тетяни Литвинко.

Зокрема, суд продовжив подружжю такі обов'язки:

утримуватись від спілкування зі свідками;

здати закордонний паспорт;

прибувати за вимогою прокурора, суду

не відлучатися за межі України;

повідомляти про зміну місця проживання.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а його дружину - у пособництві у незаконному збагаченні.

За версією обвинувачення, очільник АМКУ не задекларував 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, зареєстровані на родичів його дружини.