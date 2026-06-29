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ВАКС стягнув з нардепа Кузьміних заставу в дохід держави і помістив під цілодобовий домашній арешт (уточнено)

Сьогодні парламентаря від «Слуги народу» затримали детективи НАБУ. 

ВАКС стягнув з нардепа Кузьміних заставу в дохід держави і помістив під цілодобовий домашній арешт (уточнено)
Фото: Facebook Сергій Кузьміних

Вищий антикорсуд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для народного депутата Сергія Кузьміних, затриманого через неодноразову неявку на засідання. Уточнення. Суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомили в ВАКС

Внесену за нього заставу в розмірі 49 620 гривень стягнули в дохід держави. На депутата поклали низку обов'язків:

  • з’являтися за кожним викликом до суду;
  • повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • здати на зберігання до відповідних державних органів паспорти для виїзду закордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нині вранці САП і НАБУ повідомили про затримання і доставку в СІЗО народного депутата, який з 2022 року є обвинувачуваним у справі про зловживання впливом. За інформацією слідства, він нібито отримав 30 % від суми угоди між житомирською лікарнею та приватним підприємством, що мало поставити апарат УЗД. 

Також він нібито обіцяв забезпечити укладання ще двох договорів. 

Кузьміних неодноразово не приходив на засідання, через що суд застосовував стягнення. Після того, як депутат проігнорував чергове судове засідання у зв'язку з відрядженням до Іспанії, правоохоронці звернулися до суду по дозвіл для затримання. 

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