ЗСУ: Пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з боку Путіна

Заява президента Росії Володимира Путіна про оточення українських сил під Старим Осколом не відповідає дійсності. Як написали в Telegram Угруповання об'єднаних сил, наразі вони лише працюють над просуванням до цього міста на півночі Бєлгородської області.

«Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – зазначили українські військові.

Фото: Угруповання об'єднаних сил Старий Оскіл в Бєлгородській області

Про таке зване «оточення ЗСУ» на річці Старий Оскіл Путін заявив в інтерв’ю російським пропагандистам 28 червня. Насправді Старий Оскіл – це не річка, а місто, розташоване у Бєлгородській області за 100 км від українського кордону.

Річка Оскіл – ліва протока Сіверського Дінця – протікає у межах Харківської області, по території Куп’янського та Ізюмського районів.

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