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ЗСУ: Пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з боку Путіна

Угруповання об'єднаних сил заперечило заву глави Кремля про оточення ЗСУ під Старим Осколом.

ЗСУ: Пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з боку Путіна
Президент Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Заява президента Росії Володимира Путіна про оточення українських сил під Старим Осколом не відповідає дійсності. Як написали в Telegram Угруповання об'єднаних сил, наразі вони лише працюють над просуванням до цього міста на півночі Бєлгородської області.

«Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – зазначили українські військові.

Старий Оскіл в Бєлгородській області
Фото: Угруповання об'єднаних сил
Старий Оскіл в Бєлгородській області

Про таке зване «оточення ЗСУ» на річці Старий Оскіл Путін заявив в інтерв’ю російським пропагандистам 28 червня. Насправді Старий Оскіл – це не річка, а місто, розташоване у Бєлгородській області за 100 км від українського кордону.

Річка Оскіл – ліва протока Сіверського Дінця – протікає у межах Харківської області, по території Куп’янського та Ізюмського районів.

Що відомо про останні бої на території Харківщини?

  • За інформацією Генштабу, за 28 червня загалом на фронті відбулось близько 250 боїв.
  • Зокрема на Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував. Росіяни вели наступ в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.
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