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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали – 26, зокрема двоє дітей.

Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали жінки 53 і 32 років, чоловіки 41, 26, 50, 28 років, 16-річний хлопець і 10-річна дівчинка.

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У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали жінки 78, 28, 49, 25, 69 років, чоловіки 31 і 42 років, а у с. Кирилівка Старосалтівської громади зазнали поранень 30-, 27- і двоє 43-річних чоловіків.

В Харкові постраждали 59-річна жінка і 61-річний чоловік, а у м. Валки загинув 45-річний чоловік. Там також постраждали чоловіки 35 і 55 років. В сел. Коротич Пісочинської громади зазнав гострої реакції на стрес 68-річний чоловік, у с. Травневе Люботинської громади постраждав 65-річний чоловік, а в Богодухові зазнав гострої реакції на стрес 50-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка постраждали 56-річна жінка і 59-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський і Холодногірський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ

9 КАБ;

19 БпЛА типу «Герань-2»;

13 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

35 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, гараж, АЗС, складську будівлю.

У Богодухівському районі пошкоджено АЗС, цивільне підприємство, магазин, склад (м. Богодухів), приватні будинки у с. Губарівка, с. Зрубанка та в с. Максимівка, АЗС у сел. Золочів, у Губарівці пошкоджені і 2 багатоквартирні будинки, 4 вантажні автомобілі, легковий автомобіль.

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Старовірівка).

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В Ізюмському районі пошкоджено гаражі та будинки (м. Ізюм).

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки у с. Черкаські Тишки та Безруки, дім і господарчу споруду у с. Артемівка, 3 АЗС у с. Травневе та заправку у Дергачах, склади, сільськогосподарську техніку (сел. Коротич).

У Лозівському районі пошкоджено електромережі (м. Лозова).

У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Старий Салтів), 3 автомобілі (с. Задонецьке).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 42 873 людини.