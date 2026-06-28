Головне за неділю, 28 червня: атака на Запоріжжя, ракетний удар по Харківщині, майже 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 197 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відкриття погруддя Мазепи в Києво-Печерській Лаврі. Яким запам’ятається 1586-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 червня на фронті від початку доби відбулося 197 боїв.

Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Словʼянському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 червня – в новині.

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Станом на 16:00 було відомо про 2 загиблих і 16 поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Через атаку ворога частково зруйновано житлові будинки та пошкоджено сусідні оселі, без подальшого займання.

Докладніше – в новині.

Російська армія завдала ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини.

Загинула людина, і за оновленими даними, відомо про сімох постраждалих, зокрема двох дітей.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні у сесійній залі Верховної Ради зустрілися два покоління українських депутатів, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Сьогодні у сесійній залі Верховної Ради України зустрілися два покоління українського парламентаризму: ті, хто 30 років тому створив Конституцію України, і ті, на кого сьогодні покладено обов’язок зберегти її та захистити закріплені у ній цінності", - написав він у фейсбуці.

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До зустрічі також долучилися другий президент України Леонід Кучма, голова Верховної Ради II та V скликань Олександр Мороз, а також науковці, правники й усі, хто працював над створенням Конституції.

На зустрічі вручили нові почесні відзнаки Верховної Ради: нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені Вячеслава Чорновола - за визначні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, а також нагрудний знак "За служіння Українському народу" імені Левка Лук’яненка — за самовіддане служіння Українському народу та зміцнення української державності.

Більше інформації – в новині.

У День Конституції президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Церемонія відбулася на території Києво-Печерської Лаври, обстріляної ворогом 15 червня. Нагороди отримали, зокрема, захисники, представники духівництва, журналісти.

Посмертно присвоєно знання Героя України Сергію Лазарю й Олександру Подвишенному.

Звання Героя України отримали сержант Єгор Глотов, молодший сержант Василь Куць, капітану Сергію Хлистунову.

Нагороду – Орден Княгині Ольги III ступеня – отримала співзасновниця і шеф-редакторка LB Соня Кошкіна.

Більше інформації – в новині.

У Києво-Печерській лаврі поставили погруддя гетьмана Івана Мазепи.

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Під час відкриття президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює історичну справедливість. "Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври – Івана Мазепи", – сказав Зеленський.

Президент також анонсував встановлення повноцінного пам'ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва, де у 2013 році повалили Леніна.

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Сьогодні, 28 червня, знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, призначили службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявили.

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У Франції внаслідок рекордної хвилі спеки загинули понад 1000 людей, повідомило Агентство охорони здоров'я Франції, пише Reuters.

За попередніми даними, більшість померлих – люди похилого віку. Водночас влада очікує, що кількість жертв зростатиме.

Хвиля спеки охопила значну частину Європи, спричинивши людські жертви, перебої у виробництві електроенергії та пошкодження інфраструктури.

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