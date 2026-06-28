РФ завдала удару по Зміївській громаді Харківщини, є жертва та поранені (оновлено)

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Сьогодні, 28 червня, російська армія завдала ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Загинула людина, і за оновленими даними, відомо про сімох постраждалих, зокрема двох дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. За даними прокуратури, росіяни вдарили близько 18:35. Попередньо, дили із з РСЗВ «Торнадо-С». Постраждали відпочивальники.

«Ворог наніс ракетний удар по Зміївській громаді Чугуївського району», – повідомив Синєгубов раніше.

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Оновлення. За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді постраждали 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, 41-річний, 26-річний та 50-річний чоловіки. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Загиблою є 55-річна жінка.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Всі екстрені служби перебувають на місці. Триває ліквідація наслідків обстрілу.