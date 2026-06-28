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ДСНС: цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них – 19 дітей

Рятувальники закликали громадян відповідально ставитися до відпочинку біля води.

ДСНС: цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них – 19 дітей
рятувальники
Фото: ДСНС Буковини

Протягом цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, зокрема 19 дітей. 

Про це повідомили у ДСНС України.

У ДСНС наголосили, що за кожною такою трагедією стоять людські життя, які часто обриваються через нехтування елементарними правилами безпеки.

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Основними причинами трагедій стають неуважність, купання у небезпечних або необладнаних місцях, а також відсутність належного нагляду за дітьми біля води.

У службі зазначили, що їхні працівники щодня залучаються до рятувальних операцій на водоймах, де кожна хвилина може бути вирішальною.

Рятувальники закликали громадян відповідально ставитися до відпочинку біля води, дотримуватися правил безпеки та не залишати дітей без нагляду.

"Безпечний відпочинок починається з відповідальності. Не ігноруйте правила безпеки на воді. Не втрачайте пильність. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосили у ДСНС.

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