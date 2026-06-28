Головне за ніч та ранок неділі, 28 червня: атаки на Київ та Харків, понад 240 боєзіткнень, День Конституції

Нічна повітряна атака , 241 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, пожежа на НПЗ у Краснодарському краї.

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Російська армія вночі 29 червня вдарила балістикою по Києву та Харкову.

Росіяни здійснили декілька пусків. Роботу ППО підтвердив міський голова столиці.

У Дарницькому районі внаслідок атаки за декількома адресами сталися пожежі, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Станом на ранок кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

У Харкові, за інформацією мера міста Ігора Терехова, зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції . Глава держави відзначив: саме українці наповнюють сторінки Конституції життям.

Звернення Президент опублікував у соцмережах.

Про те, як ухвалювався головний документ держави – в нашій публікації «Дундуки з КПУ», «радянські пончики» і диван Стретовича: як ухвалювали Конституцію 1996 року

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення.

Найважчими залишаються Покровський (24 штурмові дії агресора) і Гуляйпільський (29 атак) напрямки фронту.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили, вісім пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та один пункт управління противника.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, 3 ворожі танки, 9 броньовиків та 63 артилерійські системи. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали 1 400 970 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уранці 28 червня російські окупанти атакували Запоріжжя. На місцях ударів виникли пожежі.

Відомо про щонайменше трьох поранених, серед них – дитина.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 28 червня (з 18:00 27 червня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл., шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл., та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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У ніч проти 28 червня ударні безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Внаслідок удару на території заводу виникла масштабна пожежа, повідомляють Astra та Exilenova+.

Російська влада традиційно заявила, що на територію підприємства нібито впали уламки безпілотників, однак оприлюднені фото та відео свідчать про значні масштаби займання.

Ціллю атаки стало підприємство ТОВ «Славянск ЭКО» (Слов'янський НПЗ) — незалежний нафтопереробний завод, який є одним із найбільших активів групи компаній та спеціалізується на первинній і вторинній переробці нафти з орієнтацією на експорт. Слов'янський НПЗ розташований приблизно за 400–450 кілометрів від кордону України. Його проєктна потужність становить до 5,2 млн тонн сирої нафти на рік, тоді як у 2023 році підприємство переробило близько 4,19 млн тонн.

Аналіз супутникових знімків свідчить про наявність на НПЗ близько 74 резервуарів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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