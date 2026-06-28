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Сили оборони: окупанти намагаються закріпитися на околицях Лимана

На Лиманському напрямку фіксується "вкрай інтенсивна бойова активність" ворога.

Сили оборони: окупанти намагаються закріпитися на околицях Лимана
українські військові
Фото: Генштаб

Російські війська активізували бойові дії на Лиманському напрямку та намагаються закріпитися на східних околицях Лимана.

Про це в телеефірі повідомив речник УОС Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, на цій ділянці фронту фіксується "вкрай інтенсивна бойова активність" та велика кількість бойових зіткнень.

"Зараз вони дуже активно намагаються у місті, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб мати якісь закріплення у його східних районах. Зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності пов’язане саме з нарощуванням активності на Лимані", – зазначив він.

Трегубов також підкреслив, що Лиман залишається одним із пріоритетних напрямків для російського командування через потенційні плани просування у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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