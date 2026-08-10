Чи буде мобілізація в Росії?

У РФ кількість суб’єктів підприємництва, що спеціалізуються на наданні ритуальних послуг, зросла в першому півріччі 2026-го на 22,5 % — зареєстрували 995 нових компаній та індивідуальних підприємців. Чи слід на це дивитися як на підготовку до мобілізації в Росії та активізації бойових дій проти України?

Фото: EPA/UPG Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у навчальному центрі Ленінградського військового округу, 30 квітня 2026 року.

Кремль, ясна річ, спростовує підготовку до мобілізації — намагається приспати зросле занепокоєння громадськості насамперед у містах-мільйонниках. Дмитро Медведєв заявив 28 липня, що останні повідомлення про підготовку до мобілізації є «провокаціями та українською пропагандою, спрямованою на дестабілізацію Росії напередодні виборів до Держдуми у вересні». Він також розкритикував рекламу укласти контракт на військову службу вже сьогодні, щоб уникнути мобілізації завтра. За словами Медведєва, Росія не потребує мобілізації і повністю задовольнила потреби у військовому персоналі, залучивши за перші пів року близько 200 тисяч контрактників (у липні була 221 тисяча). Про втрату 225 тисяч військовослужбовців, зрозуміло, ніхто не сказав. Але цифри свідчать, що набір ледве покриває поточні втрати, а формувати стратегічні резерви фактично немає з чого, тому розмови «мобілізації не треба» звучать непереконливо.

На тлі цієї дискусії голова комітету оборони Держдуми Андрій Картаполов й ображений конфіскацією владою Італії вілли на озері Комо пропагандист Володимир Соловйов також дружно відкинули перспективу мобілізації.

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Тим часом російська державна Об'єднана суднобудівна корпорація нещодавно змінила критерії бронювання спеціалістів, фактично вивільняючи більшу частину персоналу для потенційного призову. Джерела в нетрях корпорації повідомляли, що нове керівництво намагається водночас знайти способи скоротити заробітну плату. Така поведінка типова для керівників, які отримали негласне розпорядження підготуватися до призову, але не хочуть платити багато тим, кого призвуть, адже компанія зобов’язана зберігати їхні робочі місця та платити зарплати.

Фото: EPA/UPG Агітаційний плакат навпроти Кремля.

На користь підготовки до мобілізації свідчать й ухвалені в липні урядом країни-агресора численні документи, які регламентують цілу низку питань реалізації положень законодавства про мобілізаційну підготовку й мобілізацію. Наприклад, тепер громадянам із судимостями дозволили укладати контракти про проходження військової служби з МО РФ під час офіційно оголошеного періоду мобілізації. Також погоджені документи, які запроваджують обмеження для населення Росії з метою придушення потенційного спротиву мобілізації.

Поки що противник робить ставку на вербування добровольців. Проте набирати контрактників усе складніше і складніше — і через зменшення кількості дурників, і через виснаження бюджетів регіонів. Адже плани призову їм спускають згори, а от грошей на оплату бонусів за підписання контракту не надто. Наш Центр протидії дезінформації інформував, що, наприклад, Ханти-Мансійський автономний округ і Республіка Дагестан пропонують охочим підписати контракти з МО РФ бонуси до 4,1 мільйона рублів (приблизно 49 тисяч доларів). Проте допомагає мало навіть у вкрай злиденних регіонах, де всі охочі підвищити родючість українських чорноземів уже реалізували своє бажання.

ГУР МОУ повідомляло, що метою противника цього року є призов 409 тисяч громадян. Стагнація більшості ділянок фронту чи повільне просування на напрямках головного удару противника ніяк не наближає його до виконання поставленої Кремлем задачі — завершити окупацію Донбасу до 31 грудня. Цей виклик з вербування вже нав'язує військово-політичній верхівці ворога складне рішення про вибір між проведенням часткової чи повної відкритої або прихованої мобілізації, наслідком чого може стати потужний соціальний вибух, насамперед у столицях чи шукати гроші на збільшення виплат бонусів тим небагатьом, хто ще вгається, обираючи між закриттям кредиту і безславною смертю в посадці без назви посеред українського степу.

Фото: ЗМІ окупантів Армія окупантів

Зрозуміло, якщо працювати вдень і вночі, то ворог зможе призвати потрібну йому кількість людей, екіпірувати, озброїти й елементарно навчити, але сформувати з цієї маси боєздатні полки-бригади-дивізії до кінця року часу вже не лишилося. Генштаб агресора має обрати один з трьох сценаріїв:

• захопити Донбас до 31 грудня наявними на Південно-Західному ТВД угрупованнями. Поки не вдається захопити Костянтинівку, не те що весь Донбас. Малоймовірно;

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• провести мобілізацію, котрій пручається немала частина політичного керівництва, спокійно сформувати резерви, спланувати нову наступальну операцію і провести її. Тоді слід викреслити дату «31 грудня» і засмутити Путіна. Малоймовірно;

• вициганити грошей з бюджету, накрутити хвоста військкоматам усіх рівнів, видушити заплановані 409 тисяч рекрутів, яких кинути у складі груп інфільтрації на українські позиції і в такий спосіб прочавити рубіж оборони, відомий світу як Пояс фортець. Таке може статися.

Фото: ЗМІ окупантів Єреван, Вірменія

Тим часом з Єревана повідомляють про зростання міграції росіян на тлі чуток про нову хвилю мобілізації. За останні три місяці оренда житла в Єревані злетіла на 30 %. Головна причина — потік росіян у країну. Місцеві рієлтери порівнюють ситуацію з показниками 2022 року.

Тим часом Росія почала продавати золото з резервів: реалізувала 44 тонни приблизно на 5,5 млрд доларів. Загальні запаси оцінюють у 400+ млрд. У вересні відбудеться аукціон з продажу дуже великих алмазів з Держфонду РФ.

І навіщо країні, де близько 22,6 % домогосподарств, або понад 30 млн осіб не мають централізованої каналізації, близько 16,8 % користуються вигрібними ямами, а понад 5 % не мають жодної системи водовідведення взагалі, десятки тисяч будинків узагалі не мають туалетів ані в приміщенні, ані надворі, близько 29 млн людей, або понад 12,5 млн домогосподарств не мають централізованого холодного водопостачання (користуються колодязями, привізною водою або свердловинами), мільйони домоволодінь опалюють дровами чи вугіллям через відсутність підведеного мережевого газу, такі величезні гроші?! Не на газифікацію ж!