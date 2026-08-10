За даними слідства, одній із потерпілих завдано збитків на майже 1,6 млн грн.

Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За матеріалами слідства, підозрюваний разом із іншими особами створив платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.

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Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.

Фото: Нацполіція

Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.

У липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. В результаті було вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Слідчі поліції повідомили організатору про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 грн. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих.

Фото: Нацполіція

Раніше в Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав чехів на понад 8 млн грн.