Росія атакувала Суми КАБами серед ночі

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Вночі 10 серпня російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами, провівши п'ять ударів.

Постраждала цивільна інфраструктура. Є влучання на трьох локаціях у двох районах – Ковпаківському й Зарічному, повідомив голова МВА Артем Кобзар.

За оновленою інформацією, кількість поранених зросла з 5 до 14.

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«На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих – 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес», – сказав Григоров.

За словами Кобзаря, обстріл відбувся близько 3 ночі.

«О 9 ранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Шановні сумчани, бажаю всім тихої ночі, хай усіх береже Бог», – прокоментував Кобзар.