Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Суми КАБами серед ночі

За оновленою інформацією, поранені 14 людей.

Росія атакувала Суми КАБами серед ночі
Удар по Сумах 10 серпня
Фото: скриншот

Вночі 10 серпня російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами, провівши п'ять ударів.

Постраждала цивільна інфраструктура. Є влучання на трьох локаціях у двох районах – Ковпаківському й Зарічному, повідомив голова МВА Артем Кобзар.

За оновленою інформацією, кількість поранених зросла з 5 до 14. 

Реклама

«На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих – 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес», – сказав Григоров.

За словами Кобзаря, обстріл відбувся близько 3 ночі. 

«О 9 ранку буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Шановні сумчани, бажаю всім тихої ночі, хай усіх береже Бог», – прокоментував Кобзар. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies