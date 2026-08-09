Росіяни дроном поранили мешканку Миколаївщини

Сьогодні увечері, 9 серпня, російська армія поранила мешканку Миколаївської області.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Георгій Решетілов.
«Сьогодні ввечері ворог атакував Снігурівську громаду, попередньо, ударним БпЛА типу «Молнія». Внаслідок чого постраждала 48-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно», – йдеться у його повідомленні.
Також пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.
- Раніше росіяни вчергове пошкодили у області цивільне судно.