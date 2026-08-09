Ворог атакував Одеський район, ударна хвиля зачепила автобус з дітьми (оновлено)

Сьогодні вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Оновлено. Пізніше міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини.