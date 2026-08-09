Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Одеський район, ударна хвиля зачепила автобус з дітьми (оновлено)

Пошкоджено приватний будинок.

Ворог атакував Одеський район, ударна хвиля зачепила автобус з дітьми (оновлено)
Російська армія поцілила у житловий сектор
Фото: bessarabiainform.com

Сьогодні вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа. 

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Оновлено. Пізніше міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies