На Київщині сталася пожежа у притулку для тварин

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На Київщині вранці 9 серпня сталася пожежа на території притулку для тварин "Сіріус" у селі Федорівка Димерської громади. Внаслідок займання загинули тварини.

Про це повідомили у ДСНС Київщини.

Повідомлення про займання у вольєрах надійшло до рятувальників о 04:29. Пожежу площею 300 кв. м ліквідували о 05:55.

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Вогонь знищив 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, склад та паркан. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. Причину займання встановлюють.

У поліції додають, що внаслідок пожежі загинули тварини, а частину вольєрів було знищено. Попередньо, займання могло виникнути через коротке замикання електропроводки. Остаточну причину встановлять після проведення необхідних експертиз.

Фото: ДСНС Київщини

За фактом пожежі слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України.