На Київщині сталася пожежа у притулку для тварин

На Київщині вранці 9 серпня сталася пожежа на території притулку для тварин "Сіріус" у селі Федорівка Димерської громади. Внаслідок займання загинули тварини.
Про це повідомили у ДСНС Київщини.
Повідомлення про займання у вольєрах надійшло до рятувальників о 04:29. Пожежу площею 300 кв. м ліквідували о 05:55.
Вогонь знищив 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, склад та паркан. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. Причину займання встановлюють.
У поліції додають, що внаслідок пожежі загинули тварини, а частину вольєрів було знищено. Попередньо, займання могло виникнути через коротке замикання електропроводки. Остаточну причину встановлять після проведення необхідних експертиз.
За фактом пожежі слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України.