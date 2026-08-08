У Кракові чоловік, який напав на українців, сам прийшов до поліції

У Кракові 39-річний чоловік, який 5 серпня ображав та погрожував українській парі, сам прийшов до поліцейського відділку. Його затримали.

Про це повідомила представниця пресслужби краківської поліції Ельжбета Знаховська-Битнар, пише Polsat.

Чоловік сам звернувся до поліції. Наразі з ним проводять слідчі дії, після чого йому можуть висунути обвинувачення.

Поліція проводить провадження за фактом образи людей за ознакою національності. За відповідною статтею Кримінального кодексу Польщі передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

Що передувало

Інцидент стався 5 серпня поблизу вулиці Полонійної у Кракові. На відео, яке поширили в інтернеті, видно, як поляк підходить до українки, яка поверталася з магазину, та починає ображати її нецензурними словами. Також він намагався її вдарити.

Жінку супроводжував чоловік, який знімав інцидент на відео. Він також є громадянином України. Коли нападник помітив, що його знімають, він почав переслідувати чоловіка, погрожувати йому та ображати його.