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Лісова пожежа змусила евакуювати місто в одному з регіонів Канади

Вогонь охопив понад 5000 гектарів.

Лісова пожежа змусила евакуювати місто в одному з регіонів Канади
гасіння пожежі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Влада Канади наказала мешканцям міста Саммерленд виїхати через неконтрольовану лісову пожежу, яка стрімко розростається. 

Евакуацію населеного пункту, де проживає 12 тисяч людей у долині Оканаган, оголосили в суботу вранці, передає Bloomberg

Пожежа спалахнула у п'ятницю вдень і швидко охопила площу понад 5000 гектарів. Поширенню вогню сприяють спекотна й суха літня погода, а також сильний вітер.

Завдяки теплому й сонячному клімату цей регіон є одним із головних центрів виробництва вин у Канаді.

Наразі для гасіння вогню залучили пожежників, гелікоптери і спеціальну авіацію.

  • Тим часом США потерпають від одного з наймасштабніших сезонів лісових пожеж за останні роки. 
  • Через аномальну спеку вирують пожежі в Європі. Так, складна ситуація у Франції та Іспанії.
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