Лісова пожежа змусила евакуювати місто в одному з регіонів Канади

Влада Канади наказала мешканцям міста Саммерленд виїхати через неконтрольовану лісову пожежу, яка стрімко розростається.
Евакуацію населеного пункту, де проживає 12 тисяч людей у долині Оканаган, оголосили в суботу вранці, передає Bloomberg.
Пожежа спалахнула у п'ятницю вдень і швидко охопила площу понад 5000 гектарів. Поширенню вогню сприяють спекотна й суха літня погода, а також сильний вітер.
Завдяки теплому й сонячному клімату цей регіон є одним із головних центрів виробництва вин у Канаді.
Наразі для гасіння вогню залучили пожежників, гелікоптери і спеціальну авіацію.
- Тим часом США потерпають від одного з наймасштабніших сезонів лісових пожеж за останні роки.
- Через аномальну спеку вирують пожежі в Європі. Так, складна ситуація у Франції та Іспанії.