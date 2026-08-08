Лісова пожежа змусила евакуювати місто в одному з регіонів Канади

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Влада Канади наказала мешканцям міста Саммерленд виїхати через неконтрольовану лісову пожежу, яка стрімко розростається.

Евакуацію населеного пункту, де проживає 12 тисяч людей у долині Оканаган, оголосили в суботу вранці, передає Bloomberg.

Пожежа спалахнула у п'ятницю вдень і швидко охопила площу понад 5000 гектарів. Поширенню вогню сприяють спекотна й суха літня погода, а також сильний вітер.

Завдяки теплому й сонячному клімату цей регіон є одним із головних центрів виробництва вин у Канаді.

Наразі для гасіння вогню залучили пожежників, гелікоптери і спеціальну авіацію.