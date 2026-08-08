Угорська партія «Тиса» висунула кандидата на посаду президента

Фракція партії «Тиса» за результатами таємного голосування висунула на посаду президента Угорщини науковця-правознавця і колишнього голову Верховного суду Андраша Баку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр, передає Telex.

Мадяр зазначив, що Бака протягом усього життя послідовно відстоював принцип поділу влад, верховенство права і незалежність суддів. Очільник уряду підкреслив, що досвід і професійна незалежність кандидата є особливо цінними у період, коли країна готується разом створити основи нового конституційного ладу.

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Бака є дослідником питань прав людини і меншин. Свого часу він здобув популярність через протистояння з командою Віктора Орбана: у 2011 році його протиправно зняли з посади голови Верховного суду після критики урядових планів щодо реформування судової системи. Згодом Бака виграв суд проти Угорщини в Європейському суді з прав людини, який визнав його звільнення достроковим покаранням за публічну висловлену позицію.

За всю кар'єру Бака також працював науковцем, очолював коледж державного управління, два терміни був суддею Європейського суду з прав людини і викладав у вишах США, Франції й ФРН.

Парламент проголосує за кандидатуру нового глави держави на засіданні у вівторок за ініціативою Мадяра та ще 42 депутатів.

Оскільки провладній фракції «Тиса» вистачає голосів для ухвалення рішення двома третинами, голосування очікується як формальність.

Новий президент обійме посаду 19 серпня і перебуватиме на ній до набрання чинності новою Конституцією, але не більше ніж на п'ять років.