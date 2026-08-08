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Угорська партія «Тиса» висунула кандидата на посаду президента

Наступного тижня має відбутися голосування за Андраша Баку, ексголову Верховного суду Угорщини.

Угорська партія «Тиса» висунула кандидата на посаду президента
ексголова Верховного суду Угорщини Андраш Бака
Фото: Facebook/TISZA-frakció

Фракція партії «Тиса» за результатами таємного голосування висунула на посаду президента Угорщини науковця-правознавця і колишнього голову Верховного суду Андраша Баку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр, передає Telex

Мадяр зазначив, що Бака протягом усього життя послідовно відстоював принцип поділу влад, верховенство права і незалежність суддів. Очільник уряду підкреслив, що досвід і професійна незалежність кандидата є особливо цінними у період, коли країна готується разом створити основи нового конституційного ладу.

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Бака є дослідником питань прав людини і меншин. Свого часу він здобув популярність через протистояння з командою Віктора Орбана: у 2011 році його протиправно зняли з посади голови Верховного суду після критики урядових планів щодо реформування судової системи. Згодом Бака виграв суд проти Угорщини в Європейському суді з прав людини, який визнав його звільнення достроковим покаранням за публічну висловлену позицію.

За всю кар'єру Бака також працював науковцем, очолював коледж державного управління, два терміни був суддею Європейського суду з прав людини і викладав у вишах США, Франції й ФРН. 

Парламент проголосує за кандидатуру нового глави держави на засіданні у вівторок за ініціативою Мадяра та ще 42 депутатів. 

Оскільки провладній фракції «Тиса» вистачає голосів для ухвалення рішення двома третинами, голосування очікується як формальність. 

Новий президент обійме посаду 19 серпня і перебуватиме на ній до набрання чинності новою Конституцією, але не більше ніж на п'ять років.

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