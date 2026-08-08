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Президент Сербії Вучич висловив підтримку територіальної цілісності України

Сербія зацікавлена в соняшниковому насінні, дитячому харчуванні і залізній руді з України. 

Президент Сербії Вучич висловив підтримку територіальної цілісності України
Володимир Зеленський і Александр Вучич
Фото: Зеленський Telegram

Сербія підтримує територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН, заявив її президент Александр Вучич на пресконференції з нагоди першого за вісім років візиту українського президента. Він відзначив зростання товарообігу між країнами, зокрема залізної руди. 

Вучич вважає, що співпраця в сфері сільського господарства, енергетиці та інших галузях може стати більшою. Він висловив захоплення українською залізничною мережою і додав, що Сербії є чому повчитися в державних компаній України. 

«Що мені здається найбільш важливим, так це те, що Сербія і я як президент Сербії наголошуємо на тому, що ми підтримуємо Статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, а отже і територіальну цілісність України. Так само ми вдячні Україні за те, що вона підтримує територіальну цілісність Сербії. Ми будемо продовжувати цю політику, немає жодних "але" в цьому питанні», – запевнив він. 

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Також президент Сербії запевнив, що його країна підтримує вступ України до ЄС та сприятиме їй на шляху до євроінтеграції.

«Ми обговорили різні форми та рівні гуманітарної допомоги, все те, що ми робили. І завжди можна зробити більше», – сказав він.

Александр Вучич додав, що Сербія готова допомогти Україні в підготовці до зими.

«Вдячний українському президенту за підтримку, яку він завжди надавав Сербії на її європейському шляху», – сказав він, подякувавши Україні за повагу. 

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку держави та її територіальної цілісності. Він нагадав, що вночі Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру України. 

Український президент анонсував підписання угоди про зону вільної торгівлі з Сербією і сказав, що сподівається досягнути цієї домовленості цьогоріч. Він подякував Белграду за майбутній пакет гуманітарної підтримки, зокрема медичної та енергетичної. 

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