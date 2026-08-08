Трамп вимагає від Конгресу роботи під час депутатських канікул

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережах, що Сенату варто не йти на традиційні серпневі канікули, а залишитися у Вашингтоні у повному складі та ухвалити якомога скоріше законопроєкт про захист студентського спорту.

Як пише The Hill, йдеться про бажання глави держави врегулювати коледж-ліги, які є дуже популярними у Сполучених Штатах. Новий документ встановлює чіткі критерії для команд щодо участі у змаганнях, а також параметри переходів спортсменів з одного клубу до іншого та інші питання комплектування.

Трамп вважає, що без ухвалення рішення, заради якого Сенату потрібно відкласти 5-тижневі канікули, постраждають мільйони спортсменів, у вболівальників вкрадуть їхнє улюблене хобі, а університети стануть банкрутами.

Цікаво, що раніше президент США вже публічно вимагав від Конгресу відмовитися від відпочинку, але з метою ухвалення більш важливого "акту про порятунок Америки" - документу щодо жорстких правил для виборців та заборони голосування поштою під час наступних волевиявлень.